Число бронирований отелей в Казани иностранцами выросло на 5%
Количество бронирований номеров в отелях Казани иностранными туристами в этом году выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба сервиса онлайн-бронирования «Островок».
В целом в число наиболее активных иностранных путешественников в России в этом году вошли жители Китая, Турции и Индии, а среди стран ближайшего зарубежья — туристы из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
По данным сервиса, в России за первый месяц действия безвизового режима с Вьетнамом число бронирований в российских отелях туристами из этой страны увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим месяцем и вдвое — относительно аналогичного периода прошлого года.