Пермский аптекарь остался с мягким приговором
Мосгорсуд прекратил производство по апелляционному представлению прокуратуры на приговор совладельцу сети «Аптека от склада» Николаю Шаврину. Соответствующая информация опубликована на сайте суда. Причина такого решения не указана. Собеседники «Ъ-Прикамье» не исключают, что от поддержания представления отказалась прокуратура.
Ранее Симоновским райсудом бизнесмен был приговорен к штрафу 300 тыс. руб. за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. Было установлено, что с января 2020-го по март 2022 года он вместе с бизнес-партнером Андреем Годоваловым организовал поступление выручки на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что необоснованно позволило применять специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения. В прошлом году уголовное дело по аналогичному составу было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.
Господин Годовалов от следствия скрылся и сейчас находится в розыске. Уголовные дела в отношении него выделены в отдельное производство.
В данный момент господин Шаврин является обвиняемым по делу о хищении средств в особо крупном размере у фармацевтической компании «Гранд капитал». Суд избрал ему меру пресечения в виде залога 10 млн руб.