Ранее Симоновским райсудом бизнесмен был приговорен к штрафу 300 тыс. руб. за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. Было установлено, что с января 2020-го по март 2022 года он вместе с бизнес-партнером Андреем Годоваловым организовал поступление выручки на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что необоснованно позволило применять специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения. В прошлом году уголовное дело по аналогичному составу было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.