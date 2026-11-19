Собственность экс-главы свердловского Росимущества обратили в доход государства
По иску прокуратуры в собственность государства обращено имущество бывшего руководителя свердловского Росимущества Сергея Зубенко, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Суд постановил изъять эквивалент стоимости автомобиля в размере свыше 3,4 млн руб., а также квартиру и два машино-места общей стоимостью свыше 19,4 млн руб.
В ходе проверок было установлено, что расходы Сергея Зубенко на посту руководителя в 2022-2025 годах значительно превысили его совокупный доход. Для придания видимости соблюдения антикоррупционных запретов имущество регистрировалось на близких родственниц сотрудника, которые совершали сделки с объектами недвижимости при том, что отсутствовали источники происхождения дохода.
Суд также удовлетворил иск прокурора, постановив изменить формулировку при расторжении трудового договора на увольнение в связи с утратой доверия.
На прошлой неделе Свердловский областной суд существенно изменил обвинительный приговор Сергею Зубенко, снизив назначенное в августе наказание с пяти лет колонии строгого режима до трех лет. Кроме того, теперь осужденный обязан выплатить государству не 50 млн руб. штрафа, а 30 млн руб. Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга признал Сергея Зубенко виновным в приготовлении к получению взятки (ч.1 ст. 30, ч.6 ст.290; ч 5,6 ст. 290 УК РФ), а также в покушении на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).