В ходе проверок было установлено, что расходы Сергея Зубенко на посту руководителя в 2022-2025 годах значительно превысили его совокупный доход. Для придания видимости соблюдения антикоррупционных запретов имущество регистрировалось на близких родственниц сотрудника, которые совершали сделки с объектами недвижимости при том, что отсутствовали источники происхождения дохода.