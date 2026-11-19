В больнице Красноярского края 12 человек получили ожоги от ультрафиолетовых ламп
В КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница» пациенты получили ожоги после воздействия ультрафиолетовых ламп. По предварительным данным, пострадали 12 человек, сообщает прокуратура Красноярского края.
По данным ведомства, инцидент произошел 14 ноября. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве «Ъ-Сибирь» уточнили, что никого из пострадавших не госпитализировали.