ЗАО «Левцово» в Ярославской области выставили на торги за 150 млн рублей
Организатор торгов ООО «БЛиКК» объявил о проведении открытого аукциона по реализации имущества ЗАО «Левцово». Начальная цена лота составляет 150 млн руб., сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Повторные торги состоятся 30 декабря 2026 года на электронной площадке «Альфалот».
На продажу выставили единый лот, включающий здания и сооружения, сельскохозяйственную технику (тракторы «Нью Холланд», ХТЗ, МТЗ, комбайны «Ягуар 830», «САМПО»), оборудование для животноводческих комплексов, автотранспорт (молоковозы МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ) и прочее имущество бывшего сельхозпредприятия.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены. Задаток: 10% (15 млн руб.). Прием заявок открыт с 23 ноября по 29 декабря 2026 года.
Конкурсным управляющим должника утверждена Наталья Копытова (ПАУ ЦФО). Победитель торгов обязан подписать договор купли-продажи и оплатить имущество в течение 30 дней. Суммы задатков возвращаются всем участникам, кроме победителя, в течение пяти рабочих дней после подведения итогов.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Левцово» зарегистрировано в 1992 году в Ярославском районе. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал компании составляет 59,4 млн руб. Выручка компании за 2025 год составила 1,2 млн рублей, убыток — 983 тыс. руб.
Дело о банкротстве предприятия возбуждено Арбитражным судом Ярославской области в апреле 2013 года. Решением от 27.02.2017 года общество признано банкротом. Среди кредиторов: Сбербанк (требование 154 млн руб. с залогом недвижимости, уступлено ООО «НРК Актив»), ФНС (4,26 млн руб.), Россельхозбанк (мажоритарный кредитор, сумма не опубликована). Общий масштаб обязательств по агрегаторам — 400–676 млн руб.; кредиторская задолженность по балансу на конец 2025 года — 405,5 млн руб. Процедура длится девятый год: деятельность фактически прекращена.