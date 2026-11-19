Дело о банкротстве предприятия возбуждено Арбитражным судом Ярославской области в апреле 2013 года. Решением от 27.02.2017 года общество признано банкротом. Среди кредиторов: Сбербанк (требование 154 млн руб. с залогом недвижимости, уступлено ООО «НРК Актив»), ФНС (4,26 млн руб.), Россельхозбанк (мажоритарный кредитор, сумма не опубликована). Общий масштаб обязательств по агрегаторам — 400–676 млн руб.; кредиторская задолженность по балансу на конец 2025 года — 405,5 млн руб. Процедура длится девятый год: деятельность фактически прекращена.