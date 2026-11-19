Десять заброшенных зданий и земельный участок на улице Безводной, 1 недалеко от аэропорта в Нижнем Новгороде продают за 421 млн руб. Муниципалитет получил эту недвижимость от Минобороны РФ, раньше там располагался военный городок, пояснила директор комитета по управлению городским имуществом Светлана Помпаева.