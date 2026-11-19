Бывший военный городок в Нижнем Новгороде продают за 421 млн рублей
Десять заброшенных зданий и земельный участок на улице Безводной, 1 недалеко от аэропорта в Нижнем Новгороде продают за 421 млн руб. Муниципалитет получил эту недвижимость от Минобороны РФ, раньше там располагался военный городок, пояснила директор комитета по управлению городским имуществом Светлана Помпаева.
Торги назначены на 2 декабря. КУГИ делает большую ставку на этот лот, так как на него приходится около 48% всех запланированных доходов текущего плана приватизации.
По данным с сайта торгов, стоимость зданий составляет 3,11 млн руб., земельного участка площадью 126,4 тыс. кв. м — 417,9 млн руб.