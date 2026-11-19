Фатима Цахилова, исполнительный директор ООО «Асик»: «Наша мастерская — это не просто производство, а особенное пространство, где любовь к творчеству, родной земле и вековым традициям переплетаются с душевной гармонией. Именно это состояние помогает нашим мастерам создавать уникальные работы. Сам процесс создания кукол и платков — кропотливый труд, требующий абсолютной внимательности и любви к своему делу. Все детали, от тонко прорисованных ресниц до расшитого орнамента на платьях, выполняются мастерицами вручную. Так, на создание одной полноценной куклы уходит около двух дней.