От музейных витрин до мастерской народных промыслов
Сбер провел пресс-тур по местам культурного наследия Северной Осетии — Алании
Сбер пригласил журналистов в пресс-тур по местам, отражающим культурную самобытность и колорит Северной Осетии — Алании. Маршрут объединил объекты государственного наследия и частную инициативу возрождения и сохранения народного промысла: первой точкой стал — Национальный музей РСО-Алания, а второй — мастерская ООО «Асик» — живое творчество малого бизнеса.
Национальный музей: симбиоз науки, культуры и души Алании
Пресс-тур начался с посещения одного из самых старейших музеев на Юге России, Национального музея Северной Осетии — Алании — в этом году ему исполнилось 133 года. Музей объединяет 13 филиалов по всей Республике с общей площадью 7 тыс. кв.м., а количество единиц хранения превышает 220 тыс., представляющих разные эпохи становления региона. Большая часть экспонатов добавилась после реконструкции: 7 лет назад центральное здание вновь открыло двери для посетителей, а площадь обновлённой экспозиции составила более 2 тыс. кв. м.
Журналисты смогли познакомиться с историей Северной Осетии — Алании от эпохи палеолита до конца 20-го века, увидеть археологические, этнографические коллекции, а также несколько уникальных объектов: бронзовые изделия кобанской культуры, национальные костюмы, подлинные предметы быта прошлых эпох и реликвии Даргавса.
Аслан Цуциев, генеральный директор ГБУК «Национальный музей Республики Северная Осетия — Алания»: «В этом году нашему музейному комплексу исполнилось 133 года. Он является старейшим на Северном Кавказе. Благодаря проведенной реконструкции здания мы не только пополнили фонды и расширили выставочное пространство, но и, заручившись поддержкой профильных специалистов, выстроили экспонаты, маршрут по залам так, чтобы экспозиции увлекали посетителей с первого взгляда и возвращали в это место снова».
ООО «Асик»: культурное достояние региона заграничных масштабов
Вторая точкой маршрута стала мастерская ООО «Асик», предприятие художественных народных промыслов, знаменитая традиционными осетинскими куклами и национальными осетинскими платками ручной работы челночного плетения с филейной вышивкой. История этого малого бизнеса началась в 1990 году с любви основательницы Залины Цахиловой к родной земле и культуре — возрождать и популяризировать народные промыслы она начала еще раньше, более 40 лет назад.
Сегодня работы «Асика» — культурное достояние региона. Высокохудожественные сувениры с кружевоплетением и вышивкой неоднократно отмечались на отечественных и международных выставках, а также послами и первыми лицами других стран, иностранными СМИ и отечественными звездами телевидения.
Фатима Цахилова, исполнительный директор ООО «Асик»: «Наша мастерская — это не просто производство, а особенное пространство, где любовь к творчеству, родной земле и вековым традициям переплетаются с душевной гармонией. Именно это состояние помогает нашим мастерам создавать уникальные работы. Сам процесс создания кукол и платков — кропотливый труд, требующий абсолютной внимательности и любви к своему делу. Все детали, от тонко прорисованных ресниц до расшитого орнамента на платьях, выполняются мастерицами вручную. Так, на создание одной полноценной куклы уходит около двух дней.
Для меня «Асик» — это второй дом, где царят гармония, уют и спокойствие. Время за работой здесь летит незаметно, ведь сам процесс — это чистое искусство, которое заставляет вновь дышать и фантазировать, создавать уникальные работы, дарящие радость людям».
Мадина Адырхаева, заместитель управляющего Северо-Осетинским отделением Сбербанка: «Для Сбера поддержка и развитие регионов является одним из основных приоритетов, Мы в Сбере понимаем, как важно сохранение традиций, а также возрождение и сохранение народных промыслов».