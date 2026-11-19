Особенный талант
Уфимка завоевала четыре медали на чемпионате мира по плаванию
20-летняя спортсменка из Уфы Анастасия Сахапова завоевала четыре медали на 12-м чемпионате мира по плаванию и артистическому плаванию среди людей с синдромом Дауна. Соревнования прошли в Албуфейре (Португалия) с 30 октября по 7 ноября. На второй день чемпионата спортсменка заняла третье место в заплыве на 50 м баттерфляем, а также вместе с Марией Агеевой, Анной Тельбуховой и Софьей Алешиной завоевала бронзовую медаль в эстафете 4100 м. Через два дня уфимка завоевала «серебро» в эстафете 4100 м вольным стилем. В конце чемпионата в заплыве на 200 м баттерфляем Анастасия выиграла «бронзу». В чемпионате участвовали сильнейшие спортсмены со всего мира.
Девушка занимается в спортивной школе паралимпийского резерва «Центр адаптивного спорта Республики Башкортостан». Она кандидат в мастера спорта, двукратная чемпионка мира. В 2024 году спортсменка в составе сборной России выступала на Всемирных Трисомных играх в Анталье (Турция). В эстафете 4100 м вольным стилем она установила мировой рекорд.
Путь Насти Сахаповой и её семьи к высоким спортивным достижениям не был простым. Всё началось в 2006 году, когда у Людмилы Сахаповой родились двойняшки — мальчик и девочка. У дочери была тяжёлая врождённая кардиопатология и синдром Дауна. Работница роддома предложила Людмиле Ивановне отказаться от малышки и «жить своей жизнью». Но она не поддалась на уговоры и твёрдо решила, что её дочь будет жить счастливо.
В два года Настя перенесла сложную операцию на сердце. После этого ей оформили инвалидность и вместе с братом-двойняшкой выдали путёвки в детский сад. Сначала девочку не хотели брать туда из-за диагноза. Но мама добилась того, что дочь стала ходить в обычный, не коррекционный садик, а затем и в школу вместе с братом.
Этому предшествовала огромная работа, которую провели Людмила Сахапова и другие настойчивые матери детей с синдромом Дауна. Они изучили опыт воспитания особенных детей, в том числе за границей, и вместе создали региональную общественную организацию родителей детей с инвалидностью Республики Башкортостан «СоДействие», а позже — Городской центр «ПроДобро».
Сейчас Настя живёт полноценной и очень насыщенной жизнью. Она профессионально занимается спортом, добивается высоких результатов и играет в театральной студии.
Спортом Настя увлеклась десять лет назад. Причём начала заниматься не одним видом, а сразу несколькими: велоспортом, горными лыжами, плаванием, шашками и роликовыми коньками.
Спортсменка завоевала серебряную и бронзовую медали на Всероссийских соревнованиях Специальной Олимпиады по велоспорту. В горных лыжах она три раза побеждала в сильнейшем дивизионе среди девушек на Всемирных Единых Играх Специальной Олимпиады.
И всё же главным видом спорта для неё стало плавание.
Участие в чемпионате мира по плаванию — важный этап в спортивной карьере Анастасии Сахаповой. «Поскольку Настя сейчас максимально готова показать свои способности и даже на мировой арене побороться за главные призы, мы воспользовались приглашением», — отметила Людмила Сахапова в интервью «Ъ-Уфа».
Однако для участия в соревнованиях нужна была неподъёмная для семьи сумма — 1 млн руб. В неё входили оргвзнос, питание, проживание и проезд для трёх человек: самой спортсменки, её тренера Наиля Гарифуллина и мамы, Людмилы Сахаповой. Мама помогает дочери надевать специальный стартовый гидрокостюм и решает организационные вопросы во время соревнований.
Людмила Сахапова обращалась за помощью в несколько организаций, но получила отказы.
Наконец на её просьбу откликнулся предприниматель, председатель попечительского совета фонда поддержки гражданских инициатив «Горожанин», до недавнего времени — председатель Общественной палаты Уфы Виталий Золотов. Вместе с партнёрами он и раньше помогал организации «СоДействие», а теперь взял на себя расходы на поездку на чемпионат мира.
«Это не история одного человека. Помочь Насте мы смогли вместе с партнёрами, и это стало возможным, потому что в России у бизнеса есть условия, чтобы работать и развиваться. Наши компании работают в разных регионах страны, и я вижу: там, где предпринимателей поддерживают, у бизнеса появляется возможность помогать людям. Эти средства мы заработали в России, в том числе в Башкортостане, и считаем правильным вкладывать их в людей, которые достойно представляют страну на мировом уровне. Даже сейчас, когда экономическая ситуация непростая, в республике сохраняются поддержка предпринимательства и стабильный социальный климат. За это я благодарен главе Башкортостана Радию Фаритовичу Хабирову, правительству республики и администрации Уфы», — говорит Виталий Золотов.
По его словам, для него это прежде всего гражданская позиция. «Меня самого мотивирует, когда я читаю, как предприниматели и общественники по всей России помогают людям. Не ждать, а делать то, что можешь, — так я это понимаю. В Год единства народов России история Насти — ещё одно подтверждение того, что Уфа, Башкортостан и вся Россия умеют объединяться. Даже когда есть финансовые сложности, мы находим возможность помочь человеку осуществить мечту. А Настя достойно представила Россию на мировом уровне и привезла домой четыре медали», — отмечает он.
Наиль Гарифуллин тренирует Настю уже десять лет. В совместной работе приходится не только преодолевать обычные трудности подготовки спортсмена высокого уровня, но и учитывать особенности тренировки людей с ментальными нарушениями.
«Настя умеет собираться на соревнованиях, а это главное. Она умеет воспринимать информацию, а это основа тренировочного процесса, — отмечает тренер. — На чемпионате мира она завоевала три бронзовые и одну серебряную медали».
После чемпионата мира Настя отдохнёт, а затем начнёт готовиться к чемпионату России, который пройдёт в Йошкар-Оле в апреле. Там будет проходить отбор на всемирные игры, рассказывает Наиль Гарифуллин.