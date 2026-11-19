«Это не история одного человека. Помочь Насте мы смогли вместе с партнёрами, и это стало возможным, потому что в России у бизнеса есть условия, чтобы работать и развиваться. Наши компании работают в разных регионах страны, и я вижу: там, где предпринимателей поддерживают, у бизнеса появляется возможность помогать людям. Эти средства мы заработали в России, в том числе в Башкортостане, и считаем правильным вкладывать их в людей, которые достойно представляют страну на мировом уровне. Даже сейчас, когда экономическая ситуация непростая, в республике сохраняются поддержка предпринимательства и стабильный социальный климат. За это я благодарен главе Башкортостана Радию Фаритовичу Хабирову, правительству республики и администрации Уфы», — говорит Виталий Золотов.