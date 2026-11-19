Он пояснил, что бюджет сформирован профицитным в связи с соглашением, заключенным в 2025 году с областным минфином, о списании бюджетных кредитов на 7 млрд руб. за два года. Оно требует, чтобы коммерческий долг муниципалитета не превышал 25% собственных доходов. В 2027 году они спрогнозированы в объеме около 42 млрд руб., то есть Нижний Новгород сможет привлечь коммерческие кредиты не более чем на 10,5 млрд руб.