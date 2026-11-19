Неосновные расходы Нижнего Новгорода в 2027 году сократят на 40%
Расходы, которые не влияют на жизнеобеспечение Нижнего Новгорода, в 2027 году сократят примерно на 40%. Об этом рассказал директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин на комиссии гордумы по городскому хозяйству.
Доходы бюджета на 2027 год запланированы в сумме чуть более 87,2 млрд руб., расходы — почти 87,14 млрд руб., профицит — 65 млн руб.
На вопрос председателя комиссии Алексея Запоева о том, реальны ли данные по профицитному бюджету, Юрий Мочалкин ответил утвердительно.
Он пояснил, что бюджет сформирован профицитным в связи с соглашением, заключенным в 2025 году с областным минфином, о списании бюджетных кредитов на 7 млрд руб. за два года. Оно требует, чтобы коммерческий долг муниципалитета не превышал 25% собственных доходов. В 2027 году они спрогнозированы в объеме около 42 млрд руб., то есть Нижний Новгород сможет привлечь коммерческие кредиты не более чем на 10,5 млрд руб.
«Ради 7 млрд рублей стоит немножко поприжаться», — сказал Юрий Мочалкин.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году правительство Нижегородской области списало Нижнему Новгороду 2,8 млрд руб. бюджетных кредитов.