Нижнему Новгороду списали 2,8 млрд рублей бюджетных кредитов в 2025 году

Правительство Нижегородской области списало Нижнему Новгороду 2,8 млрд руб. бюджетных кредитов в 2025 году. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в региональном правительстве 24 декабря в ответ на запрос.

Всего в этом году муниципалитетам списали 3,28 млрд руб. кредитов. 198,5 млн руб. списано Дзержинску, 70,8 млн — Арзамасу, 65,3 млн — Кстовскому району (до конца 2025 года у района переходный период по слиянию с Нижним Новгородом), 41,7 млн — Выксе, 27,7 млн — Городецкому округу, 27 млн — Балахнинскому округу, 26,3 млн — Борскому округу и 3,4 млн — Шахунье.

Замгубернатора Егор Поляков пояснил, что для списания муниципалитеты должны были подтвердить целевые траты заемных денег. Из общей суммы 1,6 млрд руб. округа направили на поддержку участников СВО и их семей.

769,4 млн руб. потрачено на покупку дорожной техники, 499,2 млн руб. — на расселение аварийного жилья, 122,3 млн руб. — на погашение долгов организаций в сфере теплоснабжения и водоснабжения, 113,2 млн руб. — на инфраструктуру для новых инвестпроектов, 107,4 млн руб. — на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Как писал «Ъ-Приволжье», соглашения о реструктуризации задолженности с девятью муниципалитетами предусматривают списание в 2025-2030 годах 15,3 млрд руб. кредитов. Из них 8,5 млрд руб. приходится на областной центр.

Добавим также, в декабре доходы бюджета Нижнего Новгорода 2025 года сократили на 582 млн руб. из-за недополучения налогов от упрощенной системы налогообложения (УСН).

Ирина Швецова