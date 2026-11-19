Песков анонсировал публикацию документа по итогам встречи Путина, Трампа и Си
Совместное заявление по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином уже принято. Документ будет опубликован в ближайший час. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Сегодня в китайском Шэньчжэне состоялась первая встреча глав трех государств. Переговоры длились около полутора часов, большая их часть прошла в закрытом от прессы формате. Затем запланирована пресс-конференция Владимира Путина.