«Калашников» завершил поставку снайперских винтовок Чукавина по госконтракту
Объем производства СВЧ вырос в несколько раз по сравнению с 2025 годом
«Калашников» выполнил государственный контракт на изготовление и поставку снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) калибра 7,6254 мм. Объем производства этих изделий по сравнению с 2025 годом увеличился в несколько раз, сообщает пресс-служба концерна.
Винтовки отгрузили основному заказчику в установленный срок. СВЧ производят для Вооруженных сил России с 2023 года. По данным предприятия, оружие предназначено для поражения целей на расстоянии до 1 тыс. м.
«Своевременное выполнение обязательств перед государственным заказчиком — наш безусловный приоритет. С 2023 года винтовка поставляется без задержек в условиях постоянно растущих объемов заказов», — заявил генеральный директор концерна Алан Лушников.
Справка
Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения.