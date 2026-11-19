О спаде на рынке свидетельствует статистика продаж новых автомобилей. Так, по данным аналитического агентства «Автостат», жители Новосибирской области в октябре купили более 1,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 18% меньше, чем в этот же период прошлого года. В Кузбассе снижение составило 19% и Красноярском крае 3%. В целом по Сибири продажи упали на 7%.