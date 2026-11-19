Авторынок буксует
Банки фиксируют снижение спроса на автозаймы
В октябре 2026 года жители Новосибирской области оформили на 17,5% меньше автокредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом по сравнению с сентябрем текущего года выдачи сократились на 1%, а вот их объем вырос на 4%.
Аналитики связывают охлаждение спроса в количественном выражении не только с заградительными процентными ставками, но и с исчерпанием лимитов по государственным программам льготного автокредитования. Стоимостный объем в то же время растет на фоне увеличения среднего чека.
Рынок автокредитования в октябре демонстрирует не лучшие времена. По данным ОКБ, количество выданных займов на покупку автомобиля в Новосибирской области в прошлом месяце по сравнению с тем же периодом 2025 года снизилось на 17,5%, до 1,5 тыс. Денежный объем в годовом выражении также сократился на 9% и составил 2,74 млрд руб.
Если сравнивать данные за месяц — в сравнении с сентябрем 2026 года, то количество выдач в регионе сократилось на 1%, а вот объем вырос на 4%. Что обусловлено ростом среднего чека — месяцем ранее он составлял 1,68 млн руб., а в октябре достиг 1,77 млн руб., что на 6% больше.
«Средний чек покупки автомобиля вырос,— подтверждает руководитель отдела продаж «Альбион-Моторс» в Новосибирске Андрей Лукьянов. — Это связано хоть и небольшим, но стабильным ростом цен новых автомобилей в течение года».
Аналогичная ситуация складывается в других регионах Сибири. Например, в Кузбассе годовые показатели выдачи автокредитов сократились на 16% в количестве и 9% в объеме, Красноярском крае на 12% и 4% соответственно, Иркутской области 11% и 8%, Томской области 20% и 15%.
О спаде на рынке свидетельствует статистика продаж новых автомобилей. Так, по данным аналитического агентства «Автостат», жители Новосибирской области в октябре купили более 1,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 18% меньше, чем в этот же период прошлого года. В Кузбассе снижение составило 19% и Красноярском крае 3%. В целом по Сибири продажи упали на 7%.
В октябре спрос сдерживали сразу несколько причин, отмечает директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов. «К концу сентября исчерпались лимиты по госпрограммам льготного кредитования, и в октябре их действие было приостановлено, что заставило часть граждан отложить покупку. Новость о перезапуске госпрограмм с декабря также способствовала переносу даты покупки»,— комментирует эксперт.
Кроме того, Банк России ввел более строгие ограничения для получения займов. Теперь потребителям, которые уже отдают на погашение кредитов более 80% своего дохода, практически невозможно получить новый заем на покупку автомобиля.
По словам руководителя стратегических проектов агентства «Автостат» Дмитрия Ярыгина, текущее отставание показателей во многом обусловлено в том числе высокой базой прошлого года: тогда продажи подстегивал ажиотажный спрос перед повышением утилизационного сбора (ввели с 1 декабря 2025 года).