Тайшетский алюминиевый завод, строительство которого началось в 2007 году в Иркутской области, является крупнейшим стратегическим проектом «Русала». Первая очередь предприятия мощностью 428,5 тыс. тонн алюминия в год введена в эксплуатацию в декабре 2021 года, а дальнейшее развитие инфраструктуры и сопутствующих объектов (включая строительство анодной фабрики) планировалось завершить в 2025 году. Инвестиции в проект составили около 100 млрд руб.