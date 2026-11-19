Суд отказал «Русалу» в аресте долга «БоАЗ» перед «НКМ Ноель Сибирь» на 1 млн евро
Первая инстанция указала на недоказанность обоснованности требований
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение об отказе в применении обеспечительных мер по спору АО «Русал Тайшетский алюминиевый завод» и ООО «НКМ Ноель Сибирь», следует из данных картотеки арбитражных дел.
Истец требовал наложить арест на дебиторскую задолженность АО «Богучанский алюминиевый завод» (БоАЗ) перед «НКМ Ноель Сибирь» в размере €1,05 млн (€956,1 тыс. основного долга и €95,6 тыс. пени). Задолженность возникла на основании договора 2008 года. «Русал Тайшет» намеревался запретить ответчику и должнику совершать действия, изменяющие правоотношения по долгу, а также уступать право требования третьим лицам.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления, посчитав, что истцом не доказана обоснованность требований и не указано, каким образом непринятие мер может повлечь нарушение баланса интересов сторон или публичных интересов. Мотивировочная часть решения апелляции пока не опубликована.
В настоящее время Арбитражный суд Москвы рассматривает иск «НКМ Ноель Сибирь» к «БоАЗ» о взыскании задолженности в размере €1,05 млн.
Тайшетский алюминиевый завод, строительство которого началось в 2007 году в Иркутской области, является крупнейшим стратегическим проектом «Русала». Первая очередь предприятия мощностью 428,5 тыс. тонн алюминия в год введена в эксплуатацию в декабре 2021 года, а дальнейшее развитие инфраструктуры и сопутствующих объектов (включая строительство анодной фабрики) планировалось завершить в 2025 году. Инвестиции в проект составили около 100 млрд руб.
ООО «НКМ Ноель Сибирь» зарегистрировано в Красноярске в 2004 году в сфере ремонта машин и оборудования. Единственным собственником предприятия выступает немецкая компания «РЕЕЛ ГМБХ» (REEL GmbH), однако исторически бизнес создавался как совместное предприятие с «Русалом» для обслуживания его заводов.