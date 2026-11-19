При большом количестве раненых во время чрезвычайных ситуаций врачи используют медицинскую сортировку — распределение пострадавших по приоритетности оказания помощи и срочности эвакуации. На сегодняшний день эти данные фиксируются вручную на бумажных носителях. Ученые предлагают использовать для этого приложение. По данным ПНИПУ, результаты сравнения подтвердили, что разработанный программный продукт сокращает время на сортировку примерно на 60 %, а также делает взаимодействие между медицинскими службами более оперативным и прозрачным.