В ПНИПУ создали программу для медицинской сортировки пострадавших
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с ООО «Вегастар» впервые в России разработали программу автоматического определения статуса срочности медицинской эвакуации. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
При большом количестве раненых во время чрезвычайных ситуаций врачи используют медицинскую сортировку — распределение пострадавших по приоритетности оказания помощи и срочности эвакуации. На сегодняшний день эти данные фиксируются вручную на бумажных носителях. Ученые предлагают использовать для этого приложение. По данным ПНИПУ, результаты сравнения подтвердили, что разработанный программный продукт сокращает время на сортировку примерно на 60 %, а также делает взаимодействие между медицинскими службами более оперативным и прозрачным.
«Приложение протестировали на сценариях, максимально приближенных к реальной работе в очаге ЧС. Мы оценивали, насколько быстро медикам удается заполнять электронные карты, корректно ли разработка определяет статус срочности, а также проверяли стабильность передачи данных», — рассказала доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук Ольга Полякова.
За рубежом уже применяются электронные системы сортировки, однако такие решения не адаптированы под российские условия. Собственных инструментов в России до сих пор не было. Новая разработка создана на базе отечественных технологий, а мобильное приложение поддерживает российские операционные системы.