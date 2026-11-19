Доходы бюджета Прикамья увеличены перед вторым чтением на 3 млрд рублей
Проект краевого бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов подготовили к рассмотрению во втором чтении. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, объем доходов в доработанном проекте увеличен по сравнению с принятым в первом чтении на 3,1 млрд. рублей. Теперь доходная часть составляет 292,2 млрд. руб., объем расходов — 317,2 млрд. рублей.
Итоговое рассмотрение проекта бюджета состоится на заседании краевого заксобрания 26 ноября.
Ранее сообщалось, что в 2027 году доходы краевого бюджета прогнозируются в размере 289,1 млрд руб., в 2028-м — 297,8 млрд руб., в 2029-м — 308,7 млрд руб. Расходы составят 314,2 млрд руб., 319,9 млрд руб. и 325,9 млрд руб. соответственно. Большая их часть будет направлена на финансирование социальных программ.