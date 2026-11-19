Проект краевого бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов подготовили к рассмотрению во втором чтении. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, объем доходов в доработанном проекте увеличен по сравнению с принятым в первом чтении на 3,1 млрд. рублей. Теперь доходная часть составляет 292,2 млрд. руб., объем расходов — 317,2 млрд. рублей.