ООО «Химтекс-РТИ» зарегистрировано в июле 2017 года. Производство размещено в р. п. Игнатовка Майнского района. Директор и совладелец (50%) — Александр Зотов. Компания производит напорно-всасывающие рукава, а также специализированные прорезиненные высококачественные технические ткани. По итогам 2024 года (данные Kartoteka.ru) компания имела выручку 521,3 млн руб. и чистую прибыль 3,2 млн руб. В августе 2025 года Арбитражный суд Ульяновской области принял к рассмотрению иск УФНС о банкротстве компании с суммой исковых требований 53,2 млн руб. В сентябре этого года компания признана банкротом, введена процедура наблюдения.