В Ульяновской области директору «Химтекс-РТИ» грозит лишение свободы за невыплату зарплаты
В Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты свыше двух месяцев зарплаты работникам компании «Химтекс-РТИ» (ч.2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Об этом в четверг, 19 ноября, сообщила прокуратура Ульяновской области.
По данным ведомства, прокурорская проверка показала, что руководство ООО «Химтекс-РТИ» в период с января по март 2026 года не оплачивало труд 16 работников, что привело к образованию задолженности на сумму более 1,4 млн руб.
ООО «Химтекс-РТИ» зарегистрировано в июле 2017 года. Производство размещено в р. п. Игнатовка Майнского района. Директор и совладелец (50%) — Александр Зотов. Компания производит напорно-всасывающие рукава, а также специализированные прорезиненные высококачественные технические ткани. По итогам 2024 года (данные Kartoteka.ru) компания имела выручку 521,3 млн руб. и чистую прибыль 3,2 млн руб. В августе 2025 года Арбитражный суд Ульяновской области принял к рассмотрению иск УФНС о банкротстве компании с суммой исковых требований 53,2 млн руб. В сентябре этого года компания признана банкротом, введена процедура наблюдения.
В марте 2026 года на заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщал, что в его адрес поступило коллективное обращение работников ООО «Химтекс-РТИ» (р. п. Игнатовка Майнского района Ульяновской области), в котором работники предприятия сообщали о систематических задержках выплаты зарплаты с января 2025 года. На тот момент задолженность перед работниками составляла 11 млн руб.
Ранее, в конце декабря 2023 года, прокуратура Майнского района уже возбуждала административное дело в отношении директора компании по факту невыплаты зарплаты четырем работникам предприятия.
В прокуратуре Ульяновской области отмечают, что после прокурорского вмешательства и возбуждения уголовного дела причитавшиеся работникам денежные средства выплачены в полном объеме.