ЦБ зафиксировал рост хищений средств через банкоматы во втором квартале

Во втором квартале 2026 года злоумышленники 1,7 тыс. раз похищали средства через банкоматы. Это больше, чем за весь 2025 год, когда ЦБ зафиксировал 1,07 тыс. таких случаев. Цифры приведены в обзоре регулятора.

Речь идет о ситуациях, когда россияне вносят наличные в банкомат на счета мошенников. По итогам первого квартала злоумышленники похитили таким способом 214,4 млн руб., второго — 252,3 млн руб.

Значения выше указанных последний раз регулятор фиксировал в третьем квартале 2024 года (336,3 млн руб.), когда ЦБ начал по-новому считать такие инциденты. Средняя сумма хищений за квартал в 2025 году составляла 99 млн руб.

Для защиты от мошеннических операций в банках создаются антифрод-системы. В пресс-службе Банка России объяснили РБК, что мошенники, как правило, стараются перевести похищенные средства в наличные, чтобы разорвать цепочку платежей и обойти защиту.