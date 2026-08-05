ЦБ зафиксировал рост хищений средств через банкоматы во втором квартале
ЦБ: мошенники украли у россиян 252 млн руб. через банкоматы за второй квартал
Во втором квартале 2026 года злоумышленники 1,7 тыс. раз похищали средства через банкоматы. Это больше, чем за весь 2025 год, когда ЦБ зафиксировал 1,07 тыс. таких случаев. Цифры приведены в обзоре регулятора.
Речь идет о ситуациях, когда россияне вносят наличные в банкомат на счета мошенников. По итогам первого квартала злоумышленники похитили таким способом 214,4 млн руб., второго — 252,3 млн руб.
Значения выше указанных последний раз регулятор фиксировал в третьем квартале 2024 года (336,3 млн руб.), когда ЦБ начал по-новому считать такие инциденты. Средняя сумма хищений за квартал в 2025 году составляла 99 млн руб.
Для защиты от мошеннических операций в банках создаются антифрод-системы. В пресс-службе Банка России объяснили РБК, что мошенники, как правило, стараются перевести похищенные средства в наличные, чтобы разорвать цепочку платежей и обойти защиту.
В феврале 2026 года в Гагаринский районный суд Севастополя поступило уголовное дело в отношении бывшего ведущего клиентского менеджера банка, обвиняемой в хищении более 18 млн рублей у 21 клиента. За аналогичный период в 2016-2022 годах сотрудница банка в Севастополе похитила у клиентов и кредитной организации свыше 24 млн рублей.
В августе 2026 года стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего бенефициара ДС-банка Шахида Исмаилова, обвиняемого в хищении почти 585 млн рублей. Часть этих средств, 350 млн рублей, фигуранты дела инвестировали в покупку банка «Евростандарт», который впоследствии также был лишен лицензии.
В период с сентября 2025 года банки обязаны проверять подозрительные операции при выдаче наличных через банкоматы, чтобы выявлять случаи мошенничества. Банк России определил несколько признаков, на которые кредитные организации должны обращать внимание, включая нехарактерное поведение клиента, изменение активности телефона и снятие наличных в течение суток после оформления кредита.