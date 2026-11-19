Ледяной дождь и гололед прогнозируются местами во второй половине дня 19 ноября в Удмуртии, а также ночью и утром 20 ноября. В этот же период в отдельных районах республики ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее, сообщает МЧС Удмуртии.