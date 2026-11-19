Беспилотники ВСУ ударили по Курску, начался пожар
Беспилотные летательные аппараты атаковали Курск, над городом сработала система ПВО. По предварительным данным, есть задымление в одном из зданий в центре Курска. Об этом утром 19 ноября сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Более подробная информация пока не озвучена. По словам главы региона, данные уточняются.
За прошедшие сутки — с 9:00 среды, 18 ноября, до 9:00 четверга — в Курской области были сбиты 123 беспилотника различных типов. По информации Александра Хинштейна, в результате падения обломков БПЛА в Курске частично повреждены шесть многоквартирных домов и одно частное домовладение.
Также сообщается, что за минувшие сутки по отселенным районам 42 раза били артиллерией. Трижды беспилотники атаковали с помощью сброса взрывных устройств. В деревне Сопеловка Курчатовского района Курской области 57-летний мужчина при погрузке свеклы наступил на взрывное устройство. В результате детонации он получил травму ноги и был доставлен в Курскую областную больницу.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Курской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Орловской областях.