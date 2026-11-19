Также сообщается, что за минувшие сутки по отселенным районам 42 раза били артиллерией. Трижды беспилотники атаковали с помощью сброса взрывных устройств. В деревне Сопеловка Курчатовского района Курской области 57-летний мужчина при погрузке свеклы наступил на взрывное устройство. В результате детонации он получил травму ноги и был доставлен в Курскую областную больницу.