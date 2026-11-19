В 2028 году доходы и расходы увеличат на 1,2 млрд руб., они составят 114 млрд руб. В 2029 году доходы и расходы ТФОМС увеличат на 3,3 млрд руб., до 120,3 млрд руб. Бюджет фонда на весь плановый период сформирован без дефицита. Дополнительные доходы направят на финансовое обеспечение системы обязательного медицинского страхования.