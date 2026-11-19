Законопроект предполагает, что налог с легковых автомобилей мощностью до 100 л. с. вырастет с 12 до 13 руб. (на одну л. с.). От 100 л. с. до 150 л. с. — с 18 до 20 руб. Ожидается, что дополнительный доход в консолидированный бюджет региона после повышения налога составит 240 млн руб.