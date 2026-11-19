Транспортный налог поднимут на 10,9% в Новосибирской области с 2027 года
Депутаты заксобрания Новосибирской области во втором, окончательном чтении приняли законопроект о повышении транспортного налога в регионе. С 1 января 2027 года его планируется увеличить на 10,9%. В поддержку инициативы выступили 47 депутатов, 12 высказались против, еще четверо воздержались.
Законопроект предполагает, что налог с легковых автомобилей мощностью до 100 л. с. вырастет с 12 до 13 руб. (на одну л. с.). От 100 л. с. до 150 л. с. — с 18 до 20 руб. Ожидается, что дополнительный доход в консолидированный бюджет региона после повышения налога составит 240 млн руб.
В областном минфине ранее объяснили необходимость поднятия ставок изменением экономической ситуации и ростом стоимости топлива.