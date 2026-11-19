Продажи новогодних товаров на Wildberries в Краснодарском крае этой осенью пока в основном не превышают показатели прошлого года. Исключение составляют живые ели: спрос на них вырос почти на 40%. При этом массового характера покупки пока не приобрели, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании.