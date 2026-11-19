Спрос на живые ели на Кубани вырос почти на 40%
Продажи новогодних товаров на Wildberries в Краснодарском крае этой осенью пока в основном не превышают показатели прошлого года. Исключение составляют живые ели: спрос на них вырос почти на 40%. При этом массового характера покупки пока не приобрели, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании.
По сравнению с серединой лета интерес к новогоднему ассортименту увеличился на сотни процентов. Рост продаж игрушек и искусственных елок начал ускоряться в октябре, однако основной оборот традиционно приходится на декабрь. По многолетним данным Wildberries, в октябре оборот новогодних товаров примерно в 3,5 раза превышает сентябрьский показатель.
В Южном федеральном округе по сумме покупок этой осенью лидируют искусственные ели, елочные украшения и карнавальные костюмы. В натуральном выражении чаще всего приобретают елочные украшения, календари и карнавальные костюмы. В Краснодарском крае тройка лидеров по обороту выглядит иначе: искусственные ели, карнавальные костюмы и елочные украшения. По количеству проданных товаров региональный рейтинг совпадает с окружным.
Оборот импортных искусственных елей существенно превышает показатель отечественной продукции. При этом средний чек на импортные деревья за год вырос на 17%, на российские — на 38%. В Wildberries связывают такую динамику в том числе с предпочтением покупателей более дорогих моделей.