Житель Удмуртии вернул более 150 тысяч рублей за курс «Семейный психолог»
Из-за конфликта с продавцом он обратился в управление Роспотребнадзора
Покупатель курса «Семейный психолог» смог вернуть 154 тыс. руб. за неоказанные услуги после обращения в управление Роспотребнадзора по Удмуртии. Предприниматель хотел отдать ему лишь 10% от указанной суммы, сообщает пресс-служба ведомства.
Потребитель и предприниматель заключили договор на оказание образовательной услуги, но практически сразу гражданин решил отказаться от него. Тогда он направил претензию исполнителю, требуя возврата денежных средств.
Сначала предприниматель отказался, удержав 90% стоимости услуги «в связи с фактически понесенными расходами». Потребителю при этом услуги оказаны не были — ему не активировали доступ в личный кабинет и не обучили супервизии. Также не предоставили образовательные материалы, а обратной связи не было. В рамках рассмотрения обращения специалисты ведомства урегулировали спор в досудебном порядке. Владелец курса вернул все средства.