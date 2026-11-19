Сначала предприниматель отказался, удержав 90% стоимости услуги «в связи с фактически понесенными расходами». Потребителю при этом услуги оказаны не были — ему не активировали доступ в личный кабинет и не обучили супервизии. Также не предоставили образовательные материалы, а обратной связи не было. В рамках рассмотрения обращения специалисты ведомства урегулировали спор в досудебном порядке. Владелец курса вернул все средства.