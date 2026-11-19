Начальницу варненской почты будут судить за присвоение 1,6 млн рублей
Прокуратура Варненского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальницы отделения ОПС Варна Карталинского почтамта УФПС Челябинской области. Ее обвиняют в присвоении 1,6 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в 2025–2026 годах сотрудница почты присвоила вверенное имущество, принадлежащее АО «Почта России», и предназначенные для выдачи пенсий средства на общую сумму 1,6 млн руб. Дело завели после обращений пожилых граждан округа. Уголовное дело направлено в Варненский районный суд для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемой причиненного ущерба.