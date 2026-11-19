По словам Радия Хабирова, в 2028 году в рамках проведения в Уфе саммита ШОС ожидается приезд глав более 30 государств. К началу мероприятия нужно увеличить стоянку для широкофюзеляжных самолетов, отметил он. Предлагаемые условия и параметры проекта направили в Росавиацию.