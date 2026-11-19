Соглашение о реконструкции аэродрома в Уфе будет подписано в 2027 году
Глава Башкирии Радий Хабиров и временно исполняющая обязанности руководителя Росавиации Наталья Андрианова обсудили вопрос развития аэродромной инфраструктуры уфимского аэропорта. Как сообщает пресс-служба руководителя республики, они встретились на Транспортной неделе в Москве.
Дальнейшую реконструкцию аэродромного комплекса планируют реализовать на условиях концессии.
По словам Радия Хабирова, в 2028 году в рамках проведения в Уфе саммита ШОС ожидается приезд глав более 30 государств. К началу мероприятия нужно увеличить стоянку для широкофюзеляжных самолетов, отметил он. Предлагаемые условия и параметры проекта направили в Росавиацию.
Стоимость реконструкции составляет 5,1 млрд руб., из которых 1 млрд руб. — средства федерального бюджета. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Условия проекта нужно согласовать с Росавиацией, Минтрансом России и другими федеральными структурами.
Глава Башкортостана попросил содействия в ускоренном рассмотрении документов и заключении концессионного соглашения в первом полугодии 2027 года.
По словам Натальи Андриановой, реконструкция аэродромного комплекса «Уфа» была запланирована на 2028–2030 годы в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». При этом она отметила важность предстоящего мероприятия, обещала с учетом новых условий сдвинуть сроки и постараться заключить соглашение к 1 июня 2027 года.