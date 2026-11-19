Весь российский рынок M&A за девять месяцев 2026 года оценивается в $28,7 млрд (около 2,37 трлн руб.) — на 16,6% больше год к году. По оценке авторов исследования, к концу года объем может достичь примерно $48 млрд (3,96 трлн руб.) против $41,1 млрд (3,39 трлн руб.) в 2025 году. Всего в январе—сентябре было заключено 14 сделок с российскими ИТ-активами, стоимость которых была раскрыта или оценена АК&М. Их совокупный объем с учетом крупнейших покупок достиг 62,4 млрд руб., более чем вдвое превысив результат за весь 2025 год — 27,7 млрд руб. Около 56% суммы 2026 года обеспечило приобретение «Авто.ру» «Т-Технологиями» за 35 млрд руб. В эту выборку не вошла сделка по покупке 41,9% акций ГК «Элемент» Сбербанком — ее стоимость составила 27 млрд руб., по данным банка.