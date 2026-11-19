Челябинскому Агентству креативных индустрий урезали субсидию на 25 млн рублей
Правительство Челябинской области снизило размер имущественного взноса в АНО «Агентство развития креативных индустрий Челябинской области» на 2026 год на 25 млн руб. Финансирование организации сокращено со 108,4 млн руб. до 83,4 млн руб. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вносит изменения в утвержденный в феврале 2026 года порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение уставной деятельности агентства. Главным распорядителем бюджетных средств выступает Министерство экономического развития Челябинской области.
Одновременно с уменьшением бюджета региональные власти скорректировали перечень целевых показателей, которых организация должна достичь к 31 декабря 2026 года. Количество мероприятий по продвижению креативных индустрий увеличено с пяти до шести. При этом показатели по числу обучающих и деловых событий (не менее шести форумов, конференций и круглых столов) и охвату получателей адресной поддержки (не менее 60 субъектов) оставлены без изменений.
Вместе с тем из списка обязательных результатов полностью исключили пункт о субсидировании проектов организаций кинематографии.