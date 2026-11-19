Одновременно с уменьшением бюджета региональные власти скорректировали перечень целевых показателей, которых организация должна достичь к 31 декабря 2026 года. Количество мероприятий по продвижению креативных индустрий увеличено с пяти до шести. При этом показатели по числу обучающих и деловых событий (не менее шести форумов, конференций и круглых столов) и охвату получателей адресной поддержки (не менее 60 субъектов) оставлены без изменений.