Цена «квадрата» на вторичном рынке Южного Урала выросла на 8%
В октябре 2026 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Челябинской области составила 95 тыс. руб. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщает «Авито Недвижимость».
В октябре в регионе было заключено 3,9 тыс. договоров купли-продажи на рынке готового жилья. Из них 32% подписали с помощью ипотечного кредита. С сентября интерес к вторичным лотам увеличился на 3%. Средняя цена квадратного метра в предложении по России составила 159 тыс. руб., что на 5% больше показателя октября 2025 года. Стоимость квартиры достигла 8,8 млн руб. (+7%).