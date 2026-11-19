В октябре в регионе было заключено 3,9 тыс. договоров купли-продажи на рынке готового жилья. Из них 32% подписали с помощью ипотечного кредита. С сентября интерес к вторичным лотам увеличился на 3%. Средняя цена квадратного метра в предложении по России составила 159 тыс. руб., что на 5% больше показателя октября 2025 года. Стоимость квартиры достигла 8,8 млн руб. (+7%).