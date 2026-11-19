Экс-прокурора, председателя собрания депутатов в Пласте уволили за коррупцию
Председателя собрания депутатов Пластовского муниципального округа Челябинской области Армана Сакенбаева внесли в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Об этом изданию „Ъ-Южный Урал“ сообщили в администрации округа. Запись о лишении полномочий опубликованa в государственной системе «Госслужба» 18 ноября 2026 года.
Параллельно с должностью председателя Арман Сакенбаев руководил местной фракцией «Единой России». До избрания в депутатский корпус в сентябре 2023 года господин Сакенбаев 25 лет прослужил в органах прокуратуры, 12 из которых — в Пласте. За время службы он также занимал должность заместителя прокурора в Нязепетровском районе и в Чебаркуле.
Внесение в антикоррупционный реестр влечет пятилетний запрет на замещение должностей на государственной и муниципальной службе. Решение о досрочном прекращении полномочий главы представительного органа было принято 29 октября 2026 года.
Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, Арман Сакенбаев возглавлял Собрание депутатов с 2 мая 2024 года, сменив на этом посту Андрея Бычкова, ушедшего в отставку одновременно с бывшим главой района Андреем Пестряковым.