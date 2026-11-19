Параллельно с должностью председателя Арман Сакенбаев руководил местной фракцией «Единой России». До избрания в депутатский корпус в сентябре 2023 года господин Сакенбаев 25 лет прослужил в органах прокуратуры, 12 из которых — в Пласте. За время службы он также занимал должность заместителя прокурора в Нязепетровском районе и в Чебаркуле.