Бизнесмен задержан в Доминикане по обвинению во взятке нижегородскому аудитору
Полиция задержала в Доминикане и передала российским коллегам предпринимателя, обвиненного в даче взятки сотруднику Контрольно-счетной палаты Нижегородской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Следствие полагает, что в 2022 году обвиняемый заплатил 730 тыс. руб. бывшему аудитору Владимиру Севодняеву, которого за взятки в апреле 2024 года приговорили к семи годам шести месяцам колонии строгого режима со штрафом 5 млн руб. и запретом пять лет занимать должности на государственной и муниципальной службе. По фабуле дела, осужденный с четырьмя подчиненными инспекторами КСП скрывали часть нарушений, которые выявляли при проверках расходования бюджетных средств по муниципальным контрактам. Представители ООО «ВМСК-Строй», «Эйдос», «Гривна» и «Строймонтаж» платили им от 300 тыс. до 1,4 млн руб., чтобы избежать штрафов.
Один из взяткодателей скрылся и был объявлен в международный розыск. Полиция с коллегами из Интерпола выяснила, что фигурант находится в Доминикане. Его депортировали