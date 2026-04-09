Бывшего аудитора нижегородской КСП осудили на 7,5 года за взятки

Вынесен приговор бывшему аудитору Контрольно-счетной палаты Нижегородской области Владимиру Севодняеву. Его обвинили в семи эпизодах получения взяток с участием четверых подчиненных инспекторов КСП. По версии следствия, за мзду они скрывали часть нарушений, выявленных при проверках расходования бюджетных средств по муниципальным контрактам. За хорошие акты проверок во избежание штрафов со стороны заказчиков представители ООО «ВМСК-Строй», «Эйдос», «Гривна» и «Строймонтаж» передавали финансовым контролерам различные суммы: от 300 тыс. до 1,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Севодняев признан виновным во взяточничестве

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Владимир Севодняев полностью признал свою вину. В рамках сделки со следствием он дал показания на бывших инспекторов КСП Алексея Зайцева, Сергея Пронина, Алексея Абрамова и Александра Чичкова. В последнем слове он попросил снисхождения и минимальный срок, учитывая его раскаяние, сотрудничество со следствием и плохое здоровье матери-пенсионерки.

Суд приговорил бывшего аудитора к семи с половиной годам заключения в колонии строгого режима (из которых около полутора лет обвиняемый уже отсидел в СИЗО). Также Владимиру Севодняеву назначили 5 млн руб. штрафа и пятилетний запрет занимать должности на госслужбе и в органах МСУ. Кроме того, с бывшего аудитора взыскана общая сумма взятки – почти 4 млн руб.

Четверых его бывших подчиненных также обвиняют в получении этих же взяток. Однако остальные обвиняемые не согласны с квалификацией преступлений и пытаются доказать, что с их стороны имело место мошенничество, так как у КСП не было полномочий проверять строительные нарушения в деятельности подрядчиков.

Иван Сергеев