Проверки не той системы

Бывшего аудитора Контрольно-счетной палаты Нижегородской области Владимира Севодняева, полностью признавшего вину в получении семи взяток, допросили свидетелем по делу его бывших подчиненных — четырех инспекторов КСП. С ними он якобы делил деньги, полученные от проверяемых подрядчиков. Аудитор на следствии неоднократно менял показания. По одному из протоколов его допроса следовало, что Владимир Севодняев создал внутри контрольного органа незаконную методику проверок подрядчиков с выявлением несуществующих «нарушений», не входящих в компетенцию КСП. Исходя из этого защита бывших инспекторов КСП намерена доказывать состав мошенничества, а не вменяемых им должностных взяток.

Сотрудники нижегородской КСП перестарались с проверками муниципальных подрядчиков и попали под следствие

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 4 февраля продолжил рассматривать уголовное дело в отношении бывших инспекторов КСП Нижегородской области Алексея Зайцева, Сергея Пронина, Алексея Абрамова и Александра Чичкова. Их обвинили в получении взяток за подтасовку данных в актах проверок исполнения муниципальных контрактов. Показания на коллег дал бывший аудитор Владимир Севодняев, который полностью признал вину по семи эпизодам получения взяток в ходе проверок. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2022–2024 годах представители ООО «ВМСК-Строй», «Эйдос», «Гривна», «Строймонтаж» передали Владимиру Севодняеву, судя по его показаниям, суммы от 300 тыс. руб. до 1,4 млн руб. наличными за сокрытие части выявленных нарушений и «хорошие акты» проверок.

Самого Севодняева по делу его бывших подчиненных допросили как свидетеля. Он рассказал, что инспекторы выезжали на контрольные обмеры построенных по муниципальному заказу объектов: от канализации, дорог и газопроводов в Борском и Богородском округах, до ДК в поселке Арья и школы в Семенове.

В ходе камеральных и выездных проверок инспекторы старались найти максимум нарушений. Потом они «коллегиально» с аудитором обсуждали итоги, решая, как нарушения стоит включить в акт, а какие недостатки могут быть исправлены или оспорены.

Подрядчики, которых знакомили с черновиком акта, по словам Владимира Севодняева, сами предлагали за деньги «решить вопрос» с хорошим заключением. В некоторых случаях строители предлагали заплатить еще до появления каких-либо проверочных результатов. Если аудитор потом в итоговом отчете губернатору и заксобранию указывал суммы бюджетных нарушений менее 500 тыс. руб., то такие материалы палата не передавала в МВД для расследования.

Отвечая на вопросы защиты бывших коллег, Владимир Севодняев сообщил, что у них в КСП не было «организованной преступной группы», как ее описало следствие.

«На мой взгляд, они просто исполняли свои должностные обязанности»,— ответил он адвокату Татьяне Караваевой на вопрос, когда и как именно он «вовлек в ОПГ» главного инспектора Алексея Абрамова и о каких «структурных подразделениях ОПГ» ведет речь прокурор.

Также бывший аудитор признал, что проверяемые им и подчиненными подрядчики не являлись объектами финансового контроля со стороны КСП, а выявляемые у них нарушения не относились к бюджетным. Контрольно-счетная палата назначала проверки, чтобы выяснить, насколько эффективно расходовали бюджетные средства органы МСУ. Инспекторы с аудитором во главе шли проверять подрядчиков: соответствует ли проектной смете цена выполненных работ, нет ли замены одних стройматериалов на другие и так далее. Когда адвокат Петр Глиожерис уточнил, что корректность проектно-сметной документации проверяет Госэкспертиза, а не КСП, свидетель заметил: «Нам было все равно, кто ее проверял. Мы тоже проверяли».

На заседании его участники огласили несколько противоречивых протоколов допросов. В одном из них Владимир Севодняев показал, что при переходе на работу из КРУ минфина в КСП он не очень хорошо понимал Бюджетный кодекс РФ и принципы внешнего финансового контроля. Поэтому ради хороших показателей аудитор разработал «под свой отдел» стандарт проведения проверок по привычному внутреннему контролю, который затем утвердила коллегия КСП.

По этому стандарту начали проверять именно исполнительскую документацию подрядчиков, разыскивая в ней расхождения со сметой проекта. Со временем Владимир Севодняев, судя по протоколу, понял, что его отдел действует незаконно и выходит за рамки полномочий КСП. Ими фактически сочинялись «нарушения», которые таковыми не являлись с точки зрения 44-ФЗ о контрактной системе и Градостроительного кодекса.

Сообщить руководству палаты о том, что его система проверок порочная и незаконная, аудитор побоялся, иначе его бы уволили. К тому же проверяемые подрядчики сами начали предлагать деньги, не понимая, за что конкретно.

В других протоколах аудитор подтверждал инкриминируемое ему обвинение о должностных взятках за уменьшение количества выявленных нарушений в актах проверок. Когда обвиняемый Сергей Пронин спросил бывшего руководителя, какие именно нарушения аудитор скрыл из актов, Владимир Севодняев не смог назвать ни одного.

Адвокаты бывших инспекторов намерены доказывать, что в КСП имели место мошенничества в отношении подрядчиков, а не взятки за должностные преступления. На следующее заседание защитники попросили привести в суд бывшего председателя КСП Елену Букареву, которая, по их мнению, уклоняется от допроса. Суд в ее приводе отказал, решив допросить тех свидетелей, кто придет по списку.

Отметим также, что в конце января прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение и передала уголовно дело в отношении директора ООО «ВМСК-Строй» Михаила Солдатова. Его обвиняют в мошенничестве, хищении 14 млн руб. и даче взяток аудиторам нижегородской КСП.

Роман Кряжев