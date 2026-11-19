Башкирия будет сотрудничать с московским Политехом
Глава Башкирии Радий Хабиров и ректор Московского политехнического университета Владимир Миклушевский подписали соглашение о сотрудничестве между регионом и вузом. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Соглашение предполагает развитие научно-исследовательской деятельности, организацию практик и стажировок, участие молодежи в конкурсах, олимпиадах и форумах, говорится в пресс-релизе.
По словам господина Миклушевского, в московском Политехе получает образование 201 студент из Башкирии. Университет является партнером дочерних предприятий группы КАМАЗ, а также участвует в производстве вездеходов Ишимбайского машиностроительного завода, отметил он.