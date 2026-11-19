Татарстан подвергся беспилотной атаке
Вблизи Альметьевска под удар попали резервуары для хранения нефти
В течение прошедшей ночи с 20:00 до 08:00 дежурные силы ПВО сбили над Татарстаном беспилотники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Точное место и количество сбитых в республике БПЛА не уточняются. Всего над Россией в этот период уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
По сообщению пресс-службы раиса республики, беспилотники атаковали юго-восток республики. Вблизи Альметьевска под удар попали резервуары для хранения нефти. Кроме того, осколками повреждены несколько гражданских объектов. Погибших и пострадавших нет.