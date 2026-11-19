Режим беспилотной опасности объявили в 03:00, спустя полтора часа сообщили об угрозе атаки БПЛА. На этом фоне в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас их сняли.