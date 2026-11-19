В Татарстане отменили режим беспилотной опасности и угрозу атаки БПЛА
В Татарстане в 07:40 отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Также в 07:20 в Татарстане сняли угрозу атаки БПЛА на Лениногорск, Бугульму, Елабугу, Нижнекамск, Заинск, Альметьевск и Набережные Челны.
Режим беспилотной опасности объявили в 03:00, спустя полтора часа сообщили об угрозе атаки БПЛА. На этом фоне в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас их сняли.