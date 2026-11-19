В Оренбуржье уроженец Республики Башкортостан пытался поджечь электроподстанцию
В Оренбургской области установили и задержали 20-летнего жителя Республики Башкортостан по подозрению в попытке поджечь электроподстанцию по указке мошенников. Об этом сообщает полиция региона.
По информации ведомства, в дежурную часть ОМВД России по Сакмарскому району поступило сообщение о возгорании электроподстанции на территории Сакмарского района. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Задержанный рассказал полицейским, что пытался познакомиться с девушкой в интернете. После этого с ним созвонились неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ, и обвинили его в финансировании ВСУ. По указаниям злоумышленников уроженец Республики Башкортостан попытался совершить поджог электроподстанции на территории Сакмарского района.
Площадь возгорания составила 1 кв. м, пострадавших не было, отключения электроэнергии не произошло.
Устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории области. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.