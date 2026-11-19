Задержанный рассказал полицейским, что пытался познакомиться с девушкой в интернете. После этого с ним созвонились неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ, и обвинили его в финансировании ВСУ. По указаниям злоумышленников уроженец Республики Башкортостан попытался совершить поджог электроподстанции на территории Сакмарского района.