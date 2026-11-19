Главврач челябинской детской больницы ушел в декрет
Главный врач челябинской детской городской клинической поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Антон Рыжий принял решение уйти в декрет. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
У челябинца родился седьмой ребенок.
«Посвящаю себя заботе о новорожденном сыне, семи детях и супруге с родителями»,— отметил Антон Рыжий.
Антон Рыжий руководил детской поликлиникой с марта 2015 года. В гордуме занимает пост председателя постоянной комиссии по социальной политике.