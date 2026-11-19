В Оренбурге 21 ноября ограничат движение на трех улицах из-за матча ФК «Оренбург»
Улицы будут перекрыты шесть часов
В оренбургском микрорайоне Ростоши в субботу, 21 ноября, ограничат движение на трех улицах. Об этом сообщили в городской мэрии.
Ограничения коснутся ул. Садовое кольцо на участке от Газпромовской до Березовой Ростоши, улицы Николаева — от Садового кольца до Березовой Ростоши, а также самой Березовой Ростоши — от Цветного бульвара до Садового кольца.
Движение ограничат с 12:00 (MSK +2) до 18:00. В этот день на стадионе «Газовик» пройдет домашний матч ФК «Оренбург» с калининградской «Балтикой». В мэрии попросили автомобилистов учитывать эту информацию при планировании поездок.