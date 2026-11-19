Пожар произошел ночью 19 ноября в частном доме на улице 8 Марта в деревне Буланцы. Горели само здание и надворные постройки на площади 200 кв. м. В ликвидации пожара участвовали 13 спасателей и пять единиц техники. Во время тушения они нашли 65-летнего погибшего местного жителя. Предварительная причина ЧП — перекал печи.