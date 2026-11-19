В Новосибирской области принят закон о запрете склонения к абортам
Депутаты законодательного собрания Новосибирской области приняли во втором, окончательном чтении законопроект о запрете склонения к абортам в регионе. Кроме того, были одобрены поправки в областной закон об административных правонарушениях.
Согласно внесенным изменениям, в случае нарушения запрета вводится штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 25 тыс. до 40 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что инициатива принята для защиты семьи, материнства, отцовства и детства, предупреждения причинения вреда здоровью женщины. К склонению к проведению аборта планируется отнести понуждение к искусственному прерыванию беременности посредством уговоров, убеждений, подкупа, обмана, угроз, шантажа, в том числе с использованием ее служебной зависимости. При этом запрет на информирование о наличии у женщины показаний для аборта не предполагается.
Как писал «Ъ-Сибирь», ранее аналогичные меры были приняты в Красноярском крае, Иркутской области, Кузбассе, а также в республиках Алтай и Хакасия.