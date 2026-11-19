В пояснительной записке к законопроекту указывается, что инициатива принята для защиты семьи, материнства, отцовства и детства, предупреждения причинения вреда здоровью женщины. К склонению к проведению аборта планируется отнести понуждение к искусственному прерыванию беременности посредством уговоров, убеждений, подкупа, обмана, угроз, шантажа, в том числе с использованием ее служебной зависимости. При этом запрет на информирование о наличии у женщины показаний для аборта не предполагается.