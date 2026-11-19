В Прикамье продолжают снижаться цены на бензин
За неделю с 10 по 16 ноября 2026 года средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае снизилась на 1,10 руб. и составила 71,85 руб. за литр, сообщает Росстат.
Стоимость бензина АИ-92 снизилась на 62 коп., до 68,08 руб. за литр. АИ-95 — на 1,49 руб., до 74,17 руб. за литр. Цена на АИ-98 не изменилась и по-прежнему составляет 99,97 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 98 коп. и составила 85,30 руб. за литр.
Средняя цена бензина в Приволжском федеральном округе составила 70,60 руб. за литр.
По данным Росстата, с 10 по 16 ноября 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 55 субъектах Российской Федерации, более всего — в Севастополе (+4,2%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 20 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Дагестан (-6,5%).