По данным Росстата, с 10 по 16 ноября 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 55 субъектах Российской Федерации, более всего — в Севастополе (+4,2%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 20 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Дагестан (-6,5%).