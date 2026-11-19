Ушел из жизни руководитель Пермской авиационной поисково-спасательной базы
В Перми скончался руководитель Пермской региональной авиационной поисково-спасательной базы (филиал Уральского поисково-спасательного центра Росавиации) Ильшат Хуснутдинов. По словам знакомых с ситуацией источников, его смерть была скоропостижной. Ильшат Хуснутдинов посвятил жизнь авиации: в 1982 году он закончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков, после чего проходил службу в истребительной авиации ПВО. Cлужил в 681 (Йошкар-Ола) истребительном полку в должности летчика и старшего летчика, в 412 ИАП (Домбаровский, Оренбуржская область).
С 1995 по 2007 годы Ильшат Хуснутдинов проходил службу в пермском 764 ИАП, где занимал должность начальника воздушно-огневой и тактической подготовки. Затем был старшим инспектором-летчиком отдела боевой подготовки пятой армии ВВС и ПВО. Службу закончил в звании полковника с квалификацией «летчик-снайпер».
После увольнения в запас с 2013 по 2026 годы полковник Хуснутдинов возглавлял Пермскую региональную поисково-спасательную базу.