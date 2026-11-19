Согласно документации закупки от 18 ноября, победитель должен приступить к работам на следующий день после подписания контракта и сдать объект до 20 октября 2027 года. Строительство профинансируют за счет областного бюджета Волгоградской области. Пандусы, выходы из подвала и крыльца нужно смонтировать до 20 апреля будущего года, а кровлю, фасад, окна и двери — до начала лета. Пусконаладку и промер теплового контура выполнят до 15 октября 2027 года, ввод в эксплуатацию — 15–20 октября 2027 года.