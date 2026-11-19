Детскую поликлинику в Волжском планируют достроить к осени 2027 года
Объявлен аукцион на 573,2 млн рублей
В Волгоградской области начали искать подрядчика, который достроит шестиэтажную детскую поликлинику в Волжском. Аукцион со стартовой ценой 573,2 млн руб. объявило ГКУ «Управление капитального строительства». По данным ЕИС «Закупки», заявки на участие в тендере принимаются до 4 декабря этого года.
Согласно документации закупки от 18 ноября, победитель должен приступить к работам на следующий день после подписания контракта и сдать объект до 20 октября 2027 года. Строительство профинансируют за счет областного бюджета Волгоградской области. Пандусы, выходы из подвала и крыльца нужно смонтировать до 20 апреля будущего года, а кровлю, фасад, окна и двери — до начала лета. Пусконаладку и промер теплового контура выполнят до 15 октября 2027 года, ввод в эксплуатацию — 15–20 октября 2027 года.
Детскую поликлинику № 1 в Волжском на площади Труда начали строить весной 2023 года. Из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на возведение объекта выделили 953,7 млн руб. Медучреждение должно включать в себя 30 педиатрических участков, консультативный и диагностический блоки, отделение физиотерапии. Сдать объект должны были в декабре 2024 года.
Победителем первого аукциона стало московское ООО «Бизнес Континент». Контракт с компанией подписали как с единственным поставщиком. Сдать в срок объект не успели, новый передвинули на сентябрь 2026 года. По информации V1.RU, в августе этого года волгоградский облкомстрой объявил о расторжении договора с «Бизнес Континентом» и обязал компанию вернуть в бюджет 189,4 млн неосвоенных средств. Здание поликлиники при этом было готово на 46%.