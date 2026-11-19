В Ростовской области ограничили стоимость сноса аварийных домов
В Ростовской области установили предельную расчетную стоимость сноса расселенных аварийных домов, на который муниципалитеты могут получить субсидии из областного бюджета. Она составит не более 1,5 тыс. руб. за куб. м строительных конструкций. Одновременно региональные власти утвердили подробный порядок отбора муниципалитетов и распределения средств на демонтаж зданий. С изменениями в государственной программе «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно новым правилам, размер субсидии будет рассчитываться исходя из объема конструкций, подлежащих сносу, стоимости работ по смете, прошедшей государственную экспертизу, и доли участия местного бюджета. Если расчетная стоимость демонтажа превышает 1,5 тыс. руб. за куб. м, областное финансирование будут определять исходя из установленного лимита.
Для получения средств муниципалитетам необходимо представить в региональное министерство строительства проект организации сноса, сметную документацию с положительным заключением госэкспертизы, расчет начальной цены контракта и муниципальную программу с предусмотренным софинансированием из местного бюджета.
Заявки на субсидии необходимо направлять до 30 октября года, предшествующего году предоставления финансирования. До 31 декабря региональное министерство должно утвердить адресный перечень домов, запланированных к сносу в следующем году.
Результативность использования субсидий будут оценивать по количеству фактически снесенных расселенных аварийных домов.