В Ростовской области установили предельную расчетную стоимость сноса расселенных аварийных домов, на который муниципалитеты могут получить субсидии из областного бюджета. Она составит не более 1,5 тыс. руб. за куб. м строительных конструкций. Одновременно региональные власти утвердили подробный порядок отбора муниципалитетов и распределения средств на демонтаж зданий. С изменениями в государственной программе «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» ознакомился «Ъ-Ростов».