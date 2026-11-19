В Ростовской области в этом году уже сообщали о гибели людей старшего возраста в ДТП. 9 мая на трассе Волгодонск — Зимовники в столкновении Kia Rio и Renault Captur погибли два человека: 48-летний водитель Kia и 90-летний пассажир. По данным региональной Госавтоинспекции, Kia выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault; водитель и пассажир Renault получили травмы и попали в больницу.