На трассе в Ростовской области погиб 91-летний водитель
В Песчанокопском районе Ростовской области 18 ноября столкнулись «Лада Гранта» и грузовик MAN с полуприцепом. Авария произошла около 13:30 на 221-м километре дороги Котельниково — Песчанокопское, сообщили в Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным инспекции, водитель «Лады» 1935 года рождения выезжал со второстепенной дороги со стороны села Развильное и не уступил дорогу грузовику. За рулем MAN находился мужчина 1986 года рождения. Водитель легкового автомобиля погиб на месте. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.
В Ростовской области в этом году уже сообщали о гибели людей старшего возраста в ДТП. 9 мая на трассе Волгодонск — Зимовники в столкновении Kia Rio и Renault Captur погибли два человека: 48-летний водитель Kia и 90-летний пассажир. По данным региональной Госавтоинспекции, Kia выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault; водитель и пассажир Renault получили травмы и попали в больницу.
Ещё один случай произошел в Ростове 29 июня. На Большой Садовой, у дома №130, столкнулись Renault Megane и Toyota RAV4. По предварительным данным Госавтоинспекции, 72-летний водитель Renault не пропустил Toyota на перекрестке. Он получил травмы и умер в больнице.