Ростове в ДТП с Toyota RAV4 погиб водитель Renault Megane

На Большой Садовой в Ростове после ДТП с Toyota RAV4 в больнице скончался водитель **Renault Megane**. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 29 июня в 05:55 на Большой Садовой в районе дома № 130 72-летний водитель Renault Megane не пропустил на перекрестке 68-летнего водителя Toyota RAV4.

«В результате ДТП водитель автомобиля Renault Megane получил травмы и доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — отметили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Наталья Белоштейн