Иркутяне дома одержали победу над ульяновской «Волгой» со счетом 8:3. К концу первого получаса матча хозяева вели 3:0, но в концовке первого тайма пропустили три мяча за четыре минуты. Окончательно же сломить сопротивление волжан «Байкальским Соколам» удалось лишь в концовке матча. «Кузбасс», в свою очередь, обыграл дома «СКА—Уральский Трубник» со счетом 7:3.