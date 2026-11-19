«Кузбасс» и «Байкальские Соколы» остались лидерами Суперлиги по хоккею с мячом
После четырех туров в чемпионате российской Суперлиги три команды набрали по восемь очков. В их числе две сибирские — кемеровский «Кузбасс» и иркутские «Байкальские Соколы», а также хабаровский «СКА-Нефтяник».
Иркутяне дома одержали победу над ульяновской «Волгой» со счетом 8:3. К концу первого получаса матча хозяева вели 3:0, но в концовке первого тайма пропустили три мяча за четыре минуты. Окончательно же сломить сопротивление волжан «Байкальским Соколам» удалось лишь в концовке матча. «Кузбасс», в свою очередь, обыграл дома «СКА—Уральский Трубник» со счетом 7:3.
Успех в четвертом туре сопутствовал также красноярскому «Енисею», который победил «Водник» в Архангельске (3:0). Новосибирский «Сибсельмаш» дома проиграл кировской «Родине» (3:5), пропустив два решающих мяча в конце игры. Абаканские «Саяны» уступили в Москве «Динамо» со счетом 3:8.