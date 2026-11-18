Истец, инвалид третьей группы с редким заболеванием, обратился в суд к Минздраву Московской области и Химкинской больнице с требованием предоставить ему препарат Тоферсен («Калсоди») и взыскать компенсацию морального вреда. Он просил обеспечить его лекарством, но получил отказ. Препарат не зарегистрирован в России, его аналогов в стране не производят. Врачебный консилиум назначил его по абсолютным показаниям из-за отсутствия альтернатив.