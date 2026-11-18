Суд в Саратове подтвердил право пациента на незарегистрированный в РФ препарат
Он ему необходим из-за редкого тяжелого заболевания
Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил без изменения решения нижестоящих судов, обязавших обеспечить пациента лекарством, назначенным по жизненным показаниям. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Истец, инвалид третьей группы с редким заболеванием, обратился в суд к Минздраву Московской области и Химкинской больнице с требованием предоставить ему препарат Тоферсен («Калсоди») и взыскать компенсацию морального вреда. Он просил обеспечить его лекарством, но получил отказ. Препарат не зарегистрирован в России, его аналогов в стране не производят. Врачебный консилиум назначил его по абсолютным показаниям из-за отсутствия альтернатив.
Суд первой инстанции установил, что истец имел право на бесплатное обеспечение незарегистрированным лекарством, но Минздрав Московской области не организовал его выдачу в срок. Суды обязали ответчиков обеспечивать пациента препаратом в дозах и количестве, рекомендованных медицинской организацией, до отмены назначения по медицинским показаниям. С Минздрава Московской области в пользу истца взыскали 10 тыс. руб. компенсации морального вреда.
Тоферсен назначают при боковом амиотрофическом склерозе (БАС) с мутацией гена SOD1. Препарат разработали фармпроизводители Biogen и Ionis Pharmaceuticals, в апреле 2023 года его одобрило управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). БАС — редкое и смертельное нейродегенеративное заболевание, при котором поражаются двигательные нейроны. Человек постепенно теряет способность двигаться, говорить, есть и дышать.