Врач из Северодвинска подозревается в убийстве пациентки после ошибки при констатации смерти
В Северодвинске Архангельской области задержали 29-летнего врача-реаниматолога по подозрению в убийстве 73-летней пациентки, которую ранее ошибочно признали умершей. По версии следствия, медик ввел женщине препарат пропофол после того, как ее обнаружили живой в морге. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
По предварительным данным, инцидент произошел в декабре 2025 года. Врач пытался реанимировать пациентку, после чего констатировал ее смерть. Женщину направили в морг, однако примерно через два часа сотрудник учреждения заметил, что она подает признаки жизни, и сообщил об этом медику.
Реаниматолог приехал в морг, повторно осмотрел пациентку и ввел ей пропофол. После этого женщина скончалась.
Следствие рассматривает произошедшее как умышленное убийство человека, заведомо находившегося в беспомощном состоянии. По предварительной версии, врач мог намеренно лишить пациентку жизни, чтобы скрыть допущенную ранее ошибку.
В Минздраве Архангельской области заявили ТАСС, что окажут максимальное содействие всестороннему и объективному расследованию произошедшего.