По предварительным данным, инцидент произошел в декабре 2025 года. Врач пытался реанимировать пациентку, после чего констатировал ее смерть. Женщину направили в морг, однако примерно через два часа сотрудник учреждения заметил, что она подает признаки жизни, и сообщил об этом медику.